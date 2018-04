Látványos launch trailert kapott a The Swords of Ditto

A onebitbeyond fejlesztői hosszú és kitartó munka eredményeként eljuttatták végre a célig The Swords of Ditto című szerepjátékukat, mely a legendás Zelda-sorozat és a különféle régi vágású RPG-k élményét szeretné visszahozni a színtérre.

A Devolver Digital segítségével elkészült projektről pedig most kaptunk egy igazán látványos launch trailert, amiből kideríthetjük, hogy a rajzfilmes grafikával ellátott alkotás valóban milyen klasszikus élményekkel szolgál majd, legyen szó akár a felfedezésről, akár a fejlődési rendszerről vagy éppen a küzdelmekről.A The Sword of Ditto kizárólag digitális formában vált elérhetővé a tegnapi napon, méghozzá PC-re és PS4-re egyaránt. Az utolsó kedvcsináló máris pörög hozzá:

Nézd nagyban ezt a videót!