Látványos kedvcsinálón mutogatja magát a Steel Division 2

Az egykori túlkínálat után ma fehér hollóként kezeljük a második világháborús stratégiákat, de a legnagyobb örömünkre az Eugen Systems idén azért megörvendeztet minket egy nagyszerűnek ígérkező darabbal a Steel Division 2 képében.

Az egykori R.U.S.E. örökségét továbbálmodó alkotásról pedig most egy hihetetlenül látványos, állítólag kizárólag in-game pillanatokat tartalmazó kedvcsinálót kaptunk, melya gyakorlatban is megmutatja, hogy milyen élmények várnak majd ránk a pályákon, melyeket egy- és többjátékos formában is lehetőségünk nyílik kiélvezni.Hogy a Steel Division 2 mikor érkezik, az egyelőre még kérdéses, ellenben az biztos, hogy csak PC-re számíthatunk rá, méghozzá valamikor az idei esztendő során.

