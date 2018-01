Látványos gameplay videón a The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia

A Bandai Namco csapata friss gameplay felvételt mutatott be a The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia kapcsán, így egészen látványos pillanatokat vehetünk szemügyre az anime hatású akció-szerepjátékról.

A videón az intenzív akciókon túl több új karakter, illetve az ő eltérő formulájuk is megmutatja magát, ezáltal Diane (óriásként is láthatjuk, nagyon menő), Jericho, Guila, Elizabeth, Arthur Pendragon, Twigo és Gilthunder egyaránt felbukkannak pár pillanatra. The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia összességében egyébiránt 27 karaktert tartalmaz majd, és amennyiben közülük többel is megismerkednél, itt a remek alkalom, miközben a megjelenés sincs már messze,

Nézd nagyban ezt a videót!