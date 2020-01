Látványos gameplay trailert kapott a Lost Words: Beyond the Page

Bár a New York Game Awards 2020 nem egy olyan kimagasló esemény, hogy a fejlesztők külön trailerekkel készüljenek rá, de a Modus Games és a Sketchbook Games munkatársai azért így is odatették magukat egy friss Lost Words: Beyond the Page kedvcsinálóval.

Ennek pedig kifejezetten örültünk, hiszen az indie színtér egyik, ha nem a legjobban várt játékáról beszélünk, egy olyan látványos platformerről, melyhez nemcsak nagyszerű sztorit, de mindemellett emlékezetes szereplőket és szuper játékélményt is álmodtak a készítők.Ha fogalmad sincs, miként lehet mindezt összehozni egy ekkora projekten belül, erősen ajánlott, hogy nézd meg az alábbi videót. A Lost Words: Beyond the Page egyelőre még nem rendelkezik megjelenési dátummal, de az biztos, hogy PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re egyaránt megérkezhet majd.

