Látványos CGI traileren mutatkozik meg a Rainbow Six Siege új operátora

A Six Invitational verseny keretei között a Ubisoft bemutatta legújabb rövidfilmjét, melyben többek között megvillantották a vadonatúj karaktert is, aki az Operation Burnt Horizon keretei között jön majd.

A Hammer and Scalpel néven futó kisfilm a SAS és a 707th egység kapcsolatát hivatott bemutatni, illetve megtudjuk, hogy a Rainbow Six újdonsült vezetőt avatott, Harry-t, aki vélhetőleg a játékban is szerepet fog kapni valamilyen formában.Eddig korábban ilyesfajta videókban csak a karakterek képességeit mutatták meg pár rövid snitt erejéig, de úgy fest, hogy mostantól a Ubisoft szeretné egy kicsit az újonnan érkező operátorok karakterisztikáját és háttérsztoriját is rivaldafénybe helyezni.

