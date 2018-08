Látványos Call of Duty akciófigurák a láthatáron

Az Activision bejelentette, hogy partneri megállapodást kötöttek a McFarlane Toys-zal annak érdekében, hogy jó minőségű akciófigurákkal lephessék meg a Call of Duty-sorozat kedvelőit.

























Bár a hír már a San Diego Comic Con-on felbukkant, most azonban már képeket is tudunk mutatni a kooperáció eredményeiről, ezáltal bemutattak hat figurát, melyek közül, és mindketten két eltérő variánsban kerültek prezentálásra.Sajnos egyelőre még nem tudni, hogy a kérdéses akciófigurák pontosan mikor és milyen áron jelenhetnek majd meg, ellenben az biztos, hogy mindegyik alak exkluzív letölthető tartalmat is hoz majd a Call of Duty: Black Ops 4-hez.