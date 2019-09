Láthatáron az első két Mafia-játék remasterje

Frissen bukkant fel a hír, hogy még augusztusban megújította a Take-Two Interactive a Mafia és a Mafia 2 védjegyet, ami főleg abból a szempontból érdekes mozzanat, hogy tíz évente kell csak megújítani a védjegyeket.





Van egy harmadik védjegy is, azonban ehhez nincs hozzákapcsolva az eredeti stilizált logó, ami alapján, amire valljuk be, a Mafia 3 után nem kicsit lenne szükség.Persze manapság már azzal is számolni kell, hogy esetlegesen Switch-re adnak ki egy újrahúzott portot, de várjuk meg a hivatalos közleményt a kiadó részéről, hátha teljesen mást forralnak a háttérben, mint amire jelenleg spekulálni tudunk. Aztán ki tudja? Lehet még a végén sikerül meglepetést is okozniuk valamilyen formában...