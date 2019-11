Láthatáron a kívánságlista és a kritikák az Epic Games Store-on

Lassan, de biztosan kezdi elhozni az Epic Games Store azokat a funkciókat, amiket rengetegen hiányolnak a platformról, ilyen például a vásárlói tájékozottságot elősegítő kritikák, valamint a saját kedvünkre összeállítható kívánságlista.

Nos, jó hír, hogy megérkezett az új frissítés, ami bár konkrétan ezeket a feature-öket még nem hozta el, azonban egy friss dizájnt élesített , így most már láthatjuk a főoldalon, mely játékok a legnépszerűbbek, zsáner szerint is szűrhetünk, valamint összességében optimalizálva is lett a platform, így magasabb forgalom mellett is jobban fog szuperálni.Utóbbi főleg az ingyen játékok miatt fontos, lévén megannyi felhasználót csalogatott egy bérmentve beszerezhető alkotás ígérete. Ezenfelül, úgyhogy érdemes lesz odafigyelni az Epic disztribúciós felületére.