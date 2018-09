Laser League és Friday the 13th: The Game a PS Plus októberi játékai között

Éppen ideje volt, hogy a Sony leleplezze, miféle jóságokkal is készül a PlayStation Plus előfizetők számára októberre, a mostani felhozatal pedig talán nem az idei legcombosabb, viszont sikerült olyan címekkel feltölteniük a kínálatot, melyeknek egészen biztosan örülni fognak a felhasználók.

A line-up legnagyobb címei egyértelműen, viszont olyan kisebb finomságok is bekerültek, mint például a Rocketbirds 2: Evolution, vagy éppenséggel a The Bridge, de nézzétek meg magatoknak a teljes felhozatalt, van ezúttal is miből csemegézni: Friday the 13th: The Game (PS4)Laser League (PS4)Knowledge is Power (PS Plus bonus - PlayLink)Master Reboot (PS3)The Bridge (PS3, PS4, PS Vita)Rocketbirds 2: Evolution (PS Vita, PS4)2064: Read Only Memories (PS Vita, PS4)