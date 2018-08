Lara fegyverarzenálját láthatjuk a legújabb Shadow of the Tomb Raider traileren

Újabb nyúlfarknyi videóval lepett meg minket a Square Enix és az Eidos Montreal a Shadow of the Tomb Raider -ről, melyen pár látványos és akcióban dúslakodó gameplay felvétel társaságában megismerhetjük Lara fegyverarzenálját.

Merthogy kedves kis régésznőnk ezúttal sem fegyvertelenül megy majd csatába, ígya küldetések során.A videó mellett a készítők egyébiránt bejelentették, hogy a Shadow of the Tomb Raider -ből sem hiányzik majd a New Game Plus, vagyis a kampány teljesítése után legalább egy második végigjátszás vár majd ránk, melyben új pályarészek, képességek, ruhák, fejlesztések, fegyverek és egyebek lesznek feloldhatók.Ezen felül játékstílusunk függvényében az újrajátszás előtt három út közül választhatunk magunknak, így a kígyó, a jaguár és a sas ösvényére is léphetünk, melyek eltérő stílust kínálnak, ezáltal az első a lopakodásra, a második a harcra, a harmadik pedig inkább a találékonyságra épít majd. Shadow of the Tomb Raider szeptember 14-én érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra.

