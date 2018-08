Lara ellenfeleit mutatja be a Shadow of the Tomb Raider legfrissebb videója

Úgy adja kifelé a játékról szóló videókat az Edios Montréal és a Square Enix párosa a Shadow of the Tomb Raider ből, ahogyan azt nem szégyellik, körülbelül lassan tényleg ott tartunk, hogy a stuff minden egyes eleméről külön bemutató készül.

Ezúttal Lara ellenségeit szemlélhetjük meg az aktuális kedvcsinálóban, no meg persze a vadvilág is komoly fejvakarást fog okozni a játékosnak, legyen az a szárazföldön, vagy éppenséggel a víz alatt.Ha ez még nem lenne elég, a Trinity néven futó szervezet is utunkat fogja állni, akiknek a katonái közt is rengeteg fajtát figyelhetünk meg, legyen az rosszul felszerelt közkatona, vagy hőkamerával strázsáló illető,, tehát konkrétan mindenki a vesztünket akarja majd okozni.

Nézd nagyban ezt a videót!