Lara Croft harci taktikái kapták a főszerepet a legújabb Shadow of the Tomb Raider videón

Újabb nyúlfarknyi kedvcsináló által ismerkedhetünk Lara Croft legújabb kalandjaival, aki a Shadow of the Tomb Raider részeként sötét dél-amerikai dzsungelek mélyére látogat, ahol rengeteg harc vár majd rá.

A régésznőről azonban köztudott, hogy soha nem részesítette előnyben a nyílt küzdelmeket, inkább a lopakodás, a csendes kivégzések álltak neki jól, és az alábbi felvétel a bizonyíték arra, hogy, hiszen a lopakodás most is központi szerepet játszik majd kalandjában.Hogy mennyit változtak ezen a téren hősnőnk taktikái? Ezt foglalja össze röviden és tömören, pár látványos gameplay felvétel társaságában az alábbi videó. A Shadow of the Tomb Raider érkezését szeptember 14-én várjuk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

