Lángszóróval érkezik a Far Cry 6 gyűjtői kiadása

A Ubisoft bejelentette, hogy rögtön négyféle kiadásban is szeretnék a boltok polcaira dobni jövő februárban a Far Cry 6 -ot, így a standard változat mellett lesz egy Gold-, egy Ultimate- és egy Collector's Edition csomag is.









A standard kiadás nyilván nem igényel különösebb magyarázatot, ellenben a Gold Edition kapcsán tudni kell, hogy tartalmazza már a szezonbérletet - benne többek között három DLC-vel -, míg az Ultimate Editon a Season Pass mellett az Ultimaet Packkot is, ami még több extrával bővíti az alapokat.A non plus ultra persze megint a Far Cry 6 : Collector's Edition lesz, amiben a Season Pass és az Ultimate Pack mellett ott lesz extraként egy 72 centiméteres lángszóró, mely természetesen nem funkcionál majd, csak replika, de így is kifejezetten menőnek nevezhető.Ezen felül a csomag egy gyűjtői dobozban kerül elhelyezésre, de jár még hozzá egy 64 oldalas művészeti könyv, 10 matrica, steelbook, zenei CD, kulcstartó és még egy térkép is. Utóbbi 200 dollárba kerül majd, és a többi változattal együtt 2021. február 18-án érkezik.