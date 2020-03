Lángba borulunk a Dauntless új, ingyenes frissítésével

Bár mostanság kicsit elhalkultak a fejlemények a Monster Hunter World-riválisnak tekinthető Dauntless körül, most kapásból egy sor újdonság áll rendelkezésünkre, lévén megérkezett a teljesen ingyenes Scorched Earth frissítés.

Az update-nek hála, de ha ez nem lenne elég, akkor az új Blaze Escalation kihívások lehetőséget biztosítanak, hogy egymás után vegyük fel a kesztyűt a lángban született teremtmények ellen, miközben mindenféle módosító gondoskodik róla, hogy ne unatkozzunk.Mindemellett a Searing Talons névre keresztelt Hunt Pass is megérkezett, amely egy sor ingyenes és prémium jutalommal kecsegtet, valamint a napi bejelentkezésekért járó jutalmak is sokkal pofásabbak lettek. Ó, azt mondtuk már, hogy a bevethető mozdulatokról és támadásokról is kapunk egy átlátható listát?

