A 2K Games bejelentette, hogy a Cleveland Cavaliers népszerű sportolója, Kyrie Irving lesz az NBA 2K18 borítósztárja, ezáltal az ő arcképével kell majd keresnünk a kérdéses kosárlabdás játék aktuális évadát a boltok polcain.





A játék várhatóan 2017. szeptember 15-én jelenik majd meg PC-re, PS3-ra, PS4-re, Xbox 360-ra, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is,, hiszen a kosaras és csapata elég komoly dominanciát szerzett az NBA döntőben a legutóbbi szezonokban.A sportoló egyébiránt rengeteg díjat is bezsebelt már korábban így 2012-ben ő vehette át a Rookie of the Year, 2014-ben pedig az NBA All-Star Game MVP elismeréseket.