Kutyás operátor jöhet a Rainbow Six: Siege-be, de a fejlesztők vonakodnak

Rainbow Six: Siege fejlesztői erősen agyalnak rajta, hogy miként tudnának egy olyan operátort integrálni a lövöldébe, amelynek a képessége, hogy egy kutyát tud bevetni a csatamezőn, ugyanis egy ideje már kérlelik a rajongók.

Ugyanakkor kicsit félszegen teszik fel a kérdést a közönség irányába, hogy. Ha belegondolunk, nem újdonság, hogy videojátékokban K-9-es kutyát alkalmazzanak, elég csak például a tavalyi Call of Duty: Black Ops 4-re gondolni.Meg aztán az is egy kardinális kérdés, hogy miként venni ki magát, hogy beolvad a metába egy mesterséges intelligencia által vezérelt tényező, amire korábban még nem volt példa a Siege történetében, és nem is biztos, hogy a játék sérülésmentesen megúszná, ha bevezetnének egy ilyet.

