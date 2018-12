Külsős címek kerültek az Origin Access Premierbe, köztük a Darksiders 3 is

Azok, akik a felturbózott, azaz az Origin Access Premier előfizetést birtokolják, azok nagyon fognak örülni, hiszen külsős cégektől kerültek be friss játékok a felhozatalba, de annak sem kell csüggednie, aki az alap Origin Access-re ruházott be.

Akik Premier tagsággal rendelkeznek, azok most már nyugodtan letölthetik a, míg a sima Origin Access tulajok ezekkel a címekkel gazdagodtak decemberben:Star Wars Battlefront 2A Way OutThe Count LucanorThe LEGO Movie VideogameStar Wars Knights of the Old RepublicStar Wars Knights of the Old Republic 2Star Wars Rebel AssaultStar Wars Rebel Assault 2A hagyományos Origin Access előfizetés egyébként mindössze 5 dolláros havi, vagy 30 dolláros évi fizetséget kóstál, míg a Premierrel már új játékokhoz is kapásból hozzáférünk, ennek értelmében a FIFA 19-et, a Battlefield V-öt is nyúzhatjuk, illetve az Anthemnek is nekiugorhatunk februárban egy 15 dolláros havidíj vagy egy 100 dolláros éves kifizetés ellenében.