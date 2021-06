Külső nézetben is játszható lesz a Far Cry 6

Ahogyan azt az első bemutató videóból már sejthettük, a Ubisoft megerősítette , hogy TPS nézetben is játszhatjuk a Far Cry 6 -ot, ugyanis ezzel a megoldással szeretnék közelebb hozni a főszereplő Danit a játékosokhoz.

Legalábbis, eme váltás legfőbb oka pedig nem más, mint hogy így nagyobb hangsúlyt kaphat Dani Royas, a főkarakter. Eddig a Far Cry játékokban szinte egytől egyig meg kellett elégednünk azzal, hogy a karakterünk hangját halljuk csak, most azonban szintet lép a Ubisoft ezen a téren.A táborokban például végig tarthatjuk a külső nézetet, illetve a játék egyéb részeiben, de természetesen most is főként az FPS nézetre terelődik a fókusz.