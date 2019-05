Különleges hordozható konzolt mutatott be Playdate név alatt a Panic

Meglepő bejelentéssel szolgált a Firwatch című indie játék kiadójaként megismert Panic csapata, akik úgy vélik, hogy felfedeztek egy nagyszerű piaci rést a hordozható konzolok piacán, amit mielőbb szeretnének befoltozni.

Ez lesz a Playdate névre keresztelt handheld, ami a maga nemében egy egészen őrült dolog lesz, de megfelelően alacsony áron és ötletes indie játékokkal talán működhet a koncepció, noha a gyakorlatban legkorábban 2020 elején találkozhatunk majd vele.A Playdate érdekessége, hogy elsőre úgy fest, mint egy modern Game Boy, hiszen ott a D-Pad, két további vezérlő gomb a frontoldalon, miközben az aprócska LCD kijelző se nem színes, se nem érintőképes, csak fekete és fehér színek megjelenítésére alkalmas, miközben a szerkezet támogatja a WiFi-t és a Bluetooth kapcsolatokat is.Az igazi érdekességét azonban az irányítás adja, lévén, ami állítólag minden egyes rá megjelenő videojáték irányításában nagyon fontos szerepet vállal majd például az idő visszatekerésében, mini-játékok megoldásában vagy a karakterek mozgatásában.A Playdate mögé már most több nagy név felsorakozott a játékiparból, így Keita Takahashi (Katamari Damacy), Bennett Foddy (QWOP), Zach Gage (SpellTower) és Shaun Inman (The Last Rocket) is a tartalomgyártásra koncentrál majd, akik hetente szeretnének újdonságokkal szolgálni a vásárlóknak.Az ár tekintetében a Playdate várhatóan 149 dollárba kerül, tehát több mint 40 ezer forint körüli összegben gondolkozhatunk, ami megfelelő tartalmak tekintetében akár még releváns is lehet.