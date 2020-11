Különleges hangszerek sokaságát alkalmazták a The Pathless zsenális zenei anyagának rögzítéséhez

The Pathless című videojáték kapcsán már az első bemutatók alapján megakadt a fülünk a nagyszerű zenei anyag hallatán, az Abzu fejlesztői ugyanis ezen a téren elképesztő dolgokat álmodtak és valósítottak is meg a gyakorlatban.

Erről szól most az alkotás legújabb kedvcsinálója, melyből kiderül, hogy Austin Wintory, avagy a Journey zeneszerzője elképesztő munkát végzett a The Pathless kapcsán is, így egy komplett nagyzenekart vezényelt a felvételek során, miközbenEzek megszólaltatása is nagy szerepet kapott az alábbi kedvcsinálón, melyben szemügyre vehetjük a felvételi folyamatokat. Ha megtetszett, a The Pathless november 12-én érkezik PC-re, PS4-re, PS5-re és iOS-re egyaránt.

Nézd nagyban ezt a videót!