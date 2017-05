A routerek és egyéb hálózati eszközök piaca nem éppen a legizgalmasabb terület, a komoly technológiai előrelépésekre általában több évet kell várnunk, de szerencsére a külső kapcsán már példásan nagy a kínálat.

Több gyártó is kitört már az egyszerű dobozos külső által megformált határok közül, az ASUS pedig új szintre emelte ezt. Nemrég ugyanis bemutatták a Blue Cave névre keresztelt új routerjüket,Ez nem mindennapi látványt nyújt, szinte már egy asztaldísz is lehet, ráadásulis kapott. Az AC2600 dual-band WiFi-s megoldás 180 dollár közelében kezdhet, a forgalmat és aktivitást pedig egy dedikált mobilos appon is lehet figyelni.