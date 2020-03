A Sucker Punch Productions bejelentette, hogy a Dark Horse Books csapatával közös kooperációban egy átfogó művészeti könyv készül a Ghost of Tsushima című videojátékhoz, melyet minden elemében a japán krónikák és történelem ihletett.

A The Art of Ghost of Tsushima című alkotás nem elég, hogy rendkívül elegáns lesz,, és persze a sztorit megtámogató renderekkel, egyszóval egy igazi rajongóbarát kiadványra számíthatunk.Mi sem bizonyítja ezt jobban más, minthogy a The Art of Ghost of Tsushima című művészeti könyv 208 oldal lett, és 50 dollár ellenében kerül majd fel a boltok polcaira, méghozzá valamikor az idei esztendőben.