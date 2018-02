Külön matricával jelölik majd azokat a játékokat, melyekben pénzt lehet költeni

Miután a loot boxok tavaly csúnyán kiverték a biztosítékot a játékiparban, és senki sem tudta eldönteni, hogy ez most a szerencsejáték témakörébe tartozik-e vagy sem, az ESRB végül úgy döntött az ügyben, hogy nekik is lépniük kell.

Mivel korbesorolási hivatalról van szó, nyilván komoly betiltásokat is rendezhettek volna, az ESRB azonban hetekig tartó felmérésekre hivatkozva arra az elhatározásra jutott, hogyMagyarul a jövőben Amerikában szinte minden játék dobozán ott díszeleg majd az "In-Game Purchases" felriat, hiszen ma már alig jelenik meg olyan termék, amihez ne tudnánk extra pályákat, tárgyakat, vagy legalább skineket vásárolni, mint ahogyan azt az ESRB rendelkezése is kimondja.Hogy felénk milyen kivetülése lesz a határozatnak, az egyelőre nem ismert, hiszen az Európában megjelenő játékokat a PEGI sorolja be, ők azonban még nem jelezték, hogy élnek-e a matricázással vagy sem.