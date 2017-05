Külön is kapható lesz a Call of Duty: Modern Warfare Remastered?

A Call of Duty: Modern Warfare Remastered különálló megjelenéséért nagyjából azóta sírnak a rajongók, hogy az Activision bejelentette, hiszen mindenki tudja, hogy önállóan nagyon komoly pénzt hozna ez a kiadó konyhájára.





Mivel az Activision szereti a pénzt, ezért nem meglepő, hogy a Gamefly - egyelőre még nem hivatalos - információi szerint a kiadó, amit eddig csak a Call of Duty: Infinite Warfare egyes speciális kiadásaival lehetett beszerezni.Az internetes bolt szerint a Call of Duty: Modern Warfare Remastered június 20-án előbb PS4-re, majd július 20-án Xbox One-ra is megjelenhet külön megvásárolható formában, de mivel a hír egyelőre nem hivatalos, kezeljük óvatosan ezt a témát.