Külön fényvezérlőt készített a Thermaltake az RGB vízhűtéses rendszerekhez

A Thermaltake bemutatta TT Sync Controller TT Premium Edition vezérlőjét, amit kifejezetten az RGB vízhűtéses rendszerekhez terveztek annak érdekében, hogy határtalan fényélményt tudjanak kihozni vele gépükből a felhasználók.





A vezérlő lényege az, hogy szinkronizálni tudja a Thermaltake Plus RGB termékcsalád programozható LED-del felszerelt termékeit az ASUS, a Gigabyte vagy az MSI alaplapokkal, a támogatott termékek közé pedig olyanok kerültek fel, mint a Riing Plus RGB radiátorok, a Pacific W4 Plus processzor hűtőblokk, a Pacific V-GTX 1080Ti Plus áttetsző VGA hűtőblokk, a Pacific PR22-D5 Plus kiegyenlítőtartály és pumpa, a Pacific RL360 Plus RGB radiátor és Pacific Lumi Plus LED csíkok.Amennyiben ilyenek vannak gamer számítógépünkben, és csatlakoztatjuk őket a Thermaltake új kontrolleréhez, valamint letöltjük a kapcsolódó segédszoftvereket, akkor a gépben megtalálható összes LED-et egyetlen szerkezetről tudjuk majd vezérelni.