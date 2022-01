Külföldről is kiváló pontokat kap az Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Január 28-án világszerte elérhetővé válik az Uncharted: Legacy of Thieves Collection , amely a komplett szériát elhozza felújított köntösben PlayStation 5-re - a mi tesztünk már debütált.

Igen ám, de időközben a külföldi kollégák véleménye is berobogott, így láthatjuk, hogy milyen pontozásokkal honorálták a produktumot. Papírforma szerint, de ezeket alant mind-mind megtalálhatjátok szépen sorban. Íme:Siliconera - 10Game Rant - 5/5Screen Rant - 5/5VGC - 5/5Press Start Australia - 9.5CGMagazine - 9.5Hobby Consolas (Spanish) 91/100Game Revolution - 9Gaming Nexus - 9GameMAG (Russia) - 9Push Square - 9Worth Playing - 8.5Vandal (Spanish) - 8.5Attack of the Fanboy - 4.5/5Twinfinite - 4.5The Gamer - 4.5COGconnected - 90/100Metro GameCentral - 8GameSpot - 8Telegraph - 4/5Hardcore Gamer - 4/5We Got This Covered - 4/5Stevivor - 7Digitally Downloaded - 3.5/5