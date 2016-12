Tegnap hivatalosan is elrajtolt a The Walking Dead kalandjáték harmadik évada, amihez a rajongók rögtön letölthették maguknak az első két epizódot, avagy a Ties That Bind Part I-et és Part II-t.

A Telltale Games csapata azonban úgy döntött, hogy egy kicsit megtolja még a harmadik évad szekerét, aminek érdekében bemutattak egy olyan fejlesztői naplót, amivel egy kis betekintést nyerhetünk a játék színfalai mögé, középpontjában a sztorival és az új főhősökkel.Igen, főhősökkel, hiszen, akiről előzetesen most te is megtudhatsz néhány érdekességet, ha a játékra fájna a fogad.

Nézd nagyban ezt a videót!