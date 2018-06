Kristálysárkány szobor készül a Spyro-sorozat rajongóinak

Meglepő bejelentéssel szolgált a First 4 Figures csapata, akik úgy döntöttek, hogy meglepően egyedi formában készítenek szobrot egyik kedvenc videojátékos hősük, Spyro kalandjaihoz.

Olyannyira egyedi meglátást alkalmaztak, hogy a kis hősre gyakorlatilag rá sem lehet ismerni, hiszen egyrészt nem is ő van a szobron, másrészt zöld kristályból készült, harmadrészt pedig bár egészen csinosan fest, azért a rajongók többsége bizonyára csak elkerekedett szemekkel néz majd rá annak ellenére is, hogy világít a sötétben.A szobor ugyanis szerintünk meglepően csúnya - már Spyro-hoz képest -, de ha neked mégis tetszene, alig 500 dollárért - nagyjából 130 ezer forint - szerezhetsz magadnak egyet, sőt mi több, ha szeretnél mellé egy aprócska aranysárkányt is, akkor a csomag ára egészen 900 dollárra emelkedik, tehát majdnem duplázódik. Megjelenés jövő februárban.