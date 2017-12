A Sony egy megkésett PSX trailerrel örvendeztetett meg minket néhány órával ezelőtt a God of War-ról, melyben korántsem a szokványos módon ismerkedhetünk meg Kratos fiával, Atreus-szal.

Mint ismert, Atreus rendkívül fontos szerepet játszik a történetben és a játékmenetben egyaránt, így most néhány korábban még soha nem látott koncepciós rajz társaságában megtudhatjuk, hogyA közel 10 perces videó bár érdekes, azért pár gameplay felvételnek jobban örültünk volna, sőt a megjelenési dátumot is szívesen látnánk már, hiszen még mindig csak valamikor 2018 elején várjuk a God of War megjelenését.