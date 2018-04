Kratos brazil szinkronjáról és a zenékről szólnak a legújabb God of War videók

A Sony Santa Monica munkatársai két újabb videót zúdítottak ránk a héten már végre megjelenő God of War-ról, aminek köszönhetően újabb érdekességeket tudtunk meg Kratos legújabb kalandjairól.

Az első felvételen például a legendás spártai harcos szinkronjáról esik szó, azonban ezúttal inkább egyfajta különlegességként nem az évek során ikonikussá vált angol szinkron kerül prezentálásra, hanem a főhős brazil hangja, amit Ricardo Juarez szolgáltat, és egészen hasonló karakterrel ruházza fel hősünket, mint az eredeti.A csipetnyi érdekességet követően érdemes lehet vetni egy pillantást a második kedvcsinálóra is, melynek középpontjába, de a hallható dolgok mellett láthatunk pár mozzanatot a felvételekből is, miközben az Outlander és a The Walking Dead zenéiért is felelős szerző egyenesen ijesztő beleéléssel mesél legújabb munkájáról.

