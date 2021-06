Közös fotón láthatjuk a Borderlands-film teljes főszereplőgárdáját

Múltkor már láthattuk a Cate Blanchett által játszott Lilith sziluettjét egy képen a Borderlands-filmből, most azonban a teljes csapat megmutatkozik ugyanebben a formában, azaz egy fotón feszít Roland, Krieg, Tiny Tina, Claptrap, Tannis, valamint Lilith.





Igaz, most is csak a sziluettjüket láthatjuk, viszont ez az első alkalom, hogy a komplett csapat egy közös képen feszít. Ettől függetlenül már most leszűrhetünk egy-két érdekességet, például hogy, miközben a Borderlands-játékokban egy magas, marcona, sokat látott katonaként ismerhettük meg őt.Egyelőre még nem tudni, hogy a teljes film mikor jelenhet meg, azonban a forgatások aktívan zajlanak, méghozzá itt Magyarországon!