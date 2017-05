Középkategóriás gamer monitorral bővít az ASUS

A játékosoknak szánt megjelenítők piaca viszonylag sokat fejlődött az elmúlt néhány évben, hiszen végre sokan lecserélték a TN paneleket, miközben a 144Hz sem számít már piacvezetőnek, az árak azonban még az alsóbb szegmensben is alig csökkentek.

Az ASUS nemrég egy "pénztárcabarátnak" szánt megoldást mutatott be az ASUS VG275Q személyében, de a 300 dolláros ajánlott ár felénk már nem lesz túl vonzó. Ráadásul akadnak kompromisszumok, hiszen afelbontású TN panel csak 75Hz-es képfrissítést kínál.Azazért javíthat még a dolgon, illetve az 1ms-os válaszidő is a nagyokat idézi. A képernyőt akár 90 fokkal el is lehet forgatni, a csatlakozások terén pedig DisplayPort, HDMI és DVI is rendelkezésre áll majd.