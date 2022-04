Közel száz Ubisoft játék online szolgáltatása lett elkaszálva

A Ubisoft 90 játékának online szolgáltatását szüntette meg - ne ijedjünk meg azonban túlságosan, mivel ezek mind egy jóval régebbi címkatalógusból származnak - olyan játékokról van szó, mint a Scrabble 2007 és a Far Cry PC-n.

A bejelentés által érintett játékok közé tartozik még a Splinter Cell: Double Agent PC-re, PlayStation 3-ra és Xbox 360-ra, a Tom Clancy's EndWar (szintén PC-re, PlayStation 3-ra és Xbox 360-ra) és a Watch Dogs Companion Andriodra és iOS-re, a teljes lista itt érhető el. Azonban ne aggódj, ha továbbra is szívesen forogsz a táncparketten az Xbox 360-as Just Dance 3-mal, mivel az offline funkciók minden játékhoz továbbra is elérhetőek maradnak.Ezen kívül a Ubisoft elárulta, hogy "a játékon belüli hírek és a játékos statisztikák is ki lettek kapcsolva" a listán említett játékok mindegyikénél. Eközben azok a játékok, amelyek a Ubisoft Connect szolgáltatásait használták, mostantól az "egységek és kihívások" letiltásra kerülnek.