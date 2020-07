Közel másfél millió eladott példánynál jár a Persona 5 Royal

Mivel egy igazi rétegjátékról van szó, az Atlus már a pár százezres eredményekkel is kibékült volna a Persona 5 Royal kapcsán, úgy tűnik azonban, hogy a játék bőven túlszárnyalta az előzetes becsléseket.

A kiadó ugyanis bejelentette, hogy a főként Japánban népszerű, de a nyugati régióban is egyre több rajongó által kedvelt Persona-sorozat, amihez a Persona 5 Royal tette hozzá a legtöbbet, lévén a megjelenése óta már 1,4 millió példányt adtak el belőle világszerte.Ez egy kizárólag PS4-re bemutatkozott alkotás esetében kifejezetten nagy szónak számít, pláne a kapcsolódó mellékszálak tükrében, hiszen a Musou-stílusú Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers például 480 ezer darabnál tart, de a Persona 4 Golden is jó hasonlítási alap, lévén az például még csak most érte el az 500 ezer példányt.