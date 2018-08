Közel húsz percnyi gameplay felvételen feszít a Spyro Reignited Trilogy

A Spyro rajongók most jól figyeljenek, ugyanis a három klasszikus Spyro-játékot egybefoglaló kollekció közel húsz percnyi gameplay videót kapott a gamescomról, amire nincs jobb kifejezés, mint hogy szívmelengető.

Az Activision bőszen mutogatja a játékot a kölni eseményen, mi pedig nem is lehetnénk hálásabbak nekik, lévén a felvétel, melyet megmutattak a jelenlévőknek visszarepít minket egy másik korszakba, miközben a mai igényeknek is abszolút megfelel.A bemutatott anyag Xbox One-on futott,. Sajnálatos, hogy ahogyan azt múltkor megtudtuk, még november 13-ig kell várnunk a megjelenésre , de addig is legalább csillapodik az éhségünk az alábbi mozgóképpel.

Nézd nagyban ezt a videót!