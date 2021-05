Közel fél órányi gameplay érkezett a Days Gone PC-s átiratából

Végre kaptunk egy jó vaskos anyagot arról, hogy miként is fog futni a gyakorlatban a Days Gone PC-n, lévén eddig korábban nem mutatták meg mozgás közben a Sony Bend zombis őrületét, így fogalmunk sem volt róla, mire számíthatunk.

28 percen keresztül vizslathatjuk, hogy a friss platformon hogyan is muzsikál a Days Gone , ebben pedig mindenből kapunk egy kis szeletet, ami érdekelhet minket: a grafika, a teljesítmény, és összességében a játékélmény is kiütközik, hogy mit tud valójában a szóban forgó port.Ebben a gameplayben, úgyhogy nagyjából így kalkuláljatok, hogyan fog futni nálatok a játék. Megjelenés május 18-án, azaz pontosan négy nap múlva!

Nézd nagyban ezt a videót!