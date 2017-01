Közel egyórányi Conan Exiles gameplay felvétel érkezett

Nyakunkon a Conan Exiles korai változatának megjelenése - mint ismert, január 31-én érkezik PC-re -, aminek apropójából a Funcom csapata egy újabb gameplay felvételt hozott nyilvánosságra a játékról, amely vélhetően az egyik utolsó nagyobb prezentáció lett.

A felvételen ugyanis Joel Bylos kreatív igazgató és Jens Erik közösségi menedzser kvázi a kezdetektől bemutatják nekünk a Conan Exiles minden sajátosságát,, ami továbbra is megmosolyogtató egy kicsit.Volt azonban mindez sokkal rosszabb is, így a korai változat után talán ezen is javítanak valamit a készítők, mire véglegesnek nevezhetjük majd az alkotást, ami egyre ígéretesebbnek tűnik, és tavasszal Xbox One-ra, az év másik felében pedig PS4-re is debütálhat majd.

