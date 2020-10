Közel egy hétig ingyen gyűrhetjük a Fallout 76-ot

Mostanra egész szépen helyrekalapálta a Fallout 76 -ot a Bethesda, úgyhogy pont tökéletesen időzítették a játékhoz kapcsolódóan az ingyenes időszakot, így még azok is megleshetik a saját szemükkel a produktumot, akik esetleg nem mernek pénzt fizetni érte.

Egészen október 26-áig nyúzhatjuk a játékot, úgyhogy a hosszú hétvége alkalmából pont ideális ahhoz, hogy megállás nélkül pörgethessük a Fallout 76 -ot. Néhány in-game event egyébként is most megy, úgyhogy még azokból is kivehetjük a részünket!Az ajánlat a Steames verzióra vonatkozik, illetve természetesen a Bethesda Launcherből is beszerezhetitek, ha inkább a stúdió saját indítófelületét szeretitek használni. Jó játékot mindenkinek, és természetesen számoljatok be róla majd, hogy éreztek-e fejlődést a kezdeti állapotokhoz mérten!