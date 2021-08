A gamescom 2021 lezárásaként szolgált a Death Stranding: Director's Cut bemutatója, miáltal kicsit közelebb kerültünk ahhoz, hogy mit is tud valójában ez a rendezői vágás, és mivel lesz több, mint az alapjáték.

Láthatjuk többek között a lőteret is, ahol a különféle fegyvereket próbálgathatjuk, a fotó mód új funkcióit szemügyre vehetjük, a korábban még nem látott missziókba is betekintést nyerhetünk (amik nagyban megidézik a Metal Gear Solidot), valamint még abba a bizonyos, korábban már beharangozott versenymódba is kapunk némi belekukkantást.Kojima "új" játékáról, úgyhogy bőven van mit sasolni. A megjelenés szeptember 24-én esedékes!

