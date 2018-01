Közel 6 millió PS4 ment el csak az ünnepek alatt

A Sony a tőlük megszokott CES-hagyományokat követve friss eladási adatokkal szolgált a rajongóknak a PS4-hez kapcsolódóan, a konzolból ugyanis az ünnepi szezonban közel 6 millió példányt sikerült leszállítaniuk.

Ez annak ellenére is elképesztő teljesítmény, hogy tavaly ilyenkor, avagy a november vége és december vége közötti időszakban még 6,2 millió PS4-ről beszéltünk, tehát minimális csökkenés tapasztalható a számokban, de mivel ott a Nintendo Switch, megjelent az Xbox One X, a világ egy jelentős része pedig már vett magának a Sony masinájából, ez az apró visszaesés jelentéktelennek minősíthető.Ezzel a kiváló ünnepi teljesítménnyel, vagyis biztos, hogy az idén bőven meghaladja a 80 milliós példányszámot a konzol.További érdekesség, hogy mindeközben a PS Plus felhasználók száma is dinamikusan növekszik, így a Sony szerint világszerte már 31,5 millió előfizetővel büszkélkedhetnek.