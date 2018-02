Közel 500 ember kezei alatt készül a Star Citizen és a Squadron 42

Miközben a rajongók talicskaszám hordják a pénzt a Cloud Imperium Games által megálmodott Star Citizen -be és az egyjátékos kampányt külön tálaló Squadron 42-be, a jelek szerint Chris Roberts is mindent megtesz annak érdekében, hogy mielőbb elkészülhessenek a játékok.

Minderről Erin Roberts, a csapat egyik igazgatója beszélt a DualShockers magazinnak, amikor elmondta, hogyErin persze pontosabb számokat is megosztott velünk, így megtudtuk, hogy a legkisebb stúdió az Egyesült Királyságban, Derby városában működik 15 fővel, míg a legnagyobb Manchesterben, mely a főhadiszállás és 234-en járnak be ide nap, mint nap az űrszimulátor fejlesztésének érdekében.Ezen túlmenően van két stúdiójuk az Egyesült Államokban is, így Los Angeles-ben és Austinban, melyek 75 és 71 embert foglalkoztatnak, végül pedig ott van egy iroda a németországi Frankfurtban, ahol 80 ember dolgozik.Ez azt jelenti, hogy összességében masszív 475 ember fejleszti folyamatosan a Star Citizen -t, és a kapcsolódó Squadron 75 kampányt.