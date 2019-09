Közel 50 percnyi nettó Death Stranding gameplay jött

Végre elérkezett ez is: nagyobb mennyiségben, mindenféle megszakítás nélkül, tényleg a valós gameplayt mutogatva állt Hideo Kojima a közönség elé, és prezentálta a közönségnek, mi is lesz valójában a Death Stranding

Vége a találgatásoknak, kiderült, miben leledzik majd a játék kvintesszenciája, és úgy fest, hogy amivel korábban még viccelődött a nép, tényleg megvalósul:Persze dögivel lesznek harcok is, láthatunk például egy boss fightot és egy kisebb harcszekvenciát is, mindeközben pedig elképesztően nagy hangsúlyt kap a nálunk lévő cuccok mennyisége, és úgy összességében a különféle játékmechanikák. De hogy ez be fog-e jönni a többségnek? Ez a nagy rejtély egyelőre...Japán narrációval érhető el csak és kizárólag az anyag, sajnos felirat nélkül, így csak a látottakra kell hagyatkoznunk.

