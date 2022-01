Közel 50 millió forintot hozott a Konaminak az NFT biznisz pár nap leforgása alatt

A Konami első NFT aukciója, amelynek középpontjában a Castlevania állt, állítólag több mint 162 ezer dollárt (közel 50 millió forintot) hozott a cégnek - a VGC szerint mind a 14 NFT-tétel elkelt, az átlagár a jelentések szerint 12 ezer dollár (közel 3,8 millió forint) körül alakult.

. Egy háromperces, különböző Castlevania-játékokból összeállított videó 17,5 ezer dollárt (5,5 millió forint), míg a Circle of the Moon digitális műalkotása 17 ezer dollárt (5,3 millió forint) hozott.A Konami éppen a múlt héten jelentette be a Konami Memorial NFT Collectiont a Castlevania 35. évfordulója alkalmából. Műalkotásokat, videoklipeket és zeneszámokat árulták NFT-ként az OpenSea aukciós oldalon a héten, a vitatott Ethereum valutát használva.