Közel 40-50 játék kerül terítékre a The Game Awards 2021-en

Idén, mint már tudjuk, a The Game Awards élőben, személyesen kerül megrendezésre a Microsoft Theaterben 2021 december 9-én, csütörtökön, ezen kívül azonban eddig nem sok információt osztottak meg a show-ról.

Szerencsére a The Game Awards szervezője, Geoff Keighley az Epic Gamesnek adott új interjújában megosztott néhány további információt arról, hogy mire számíthatunk a showcase-től. Keighley megjegyezte, hogyKeighley azt is elmondta , hogy a show igazán menő next-gen dolgokat fog bemutatni, valamint Keighley ezúttal megduplázza a videojátékok tartalmát a műsoron. Továbbá több játékkal kapcsolatos dolgot fogunk látni - méghozzá a játék-IP-re épülő tévé- és filmes projektek trailerei és formájában, ami alapján nem kizárt, hogy kapunk egy The Last of Us sorozat trailert is.