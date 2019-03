Közel 350 alkalmazottat bocsátott el az Electronic Arts

Andrew Wilson, az Electronic Arts vezérigazgatója egy a Kotakunak küldött emailben erősítette meg azt a nemrégiben felröppent pletykát, miszerint közel 350 alkalmazottal szüntették meg a munkaviszonyukat.

Wilson elmondása alapján az a céljuk, hogy a "világ legnagyszerűbb játékcége" legyen az Electronic Arts, de ők is tudják, hogy még nem tartanak itt. Többet kell dolgozniuk a játékaikon, a játékosokkal való kapcsolatukon és az üzleti modelljükön.Éppen ezen törekvések miatt igyekeznek kicsit változtatni, miáltal elbocsátottak körülbelül 350 dolgozót, Wilson szerint pedig ez számukra is egy nehéz döntés, ellenben, hogy esetlegesen a cégen belül más pozícióra kerüljenek, de természetesen azokat is megsegítik, akik otthagyják a csapatot.