Közel 30 év után lett játszható angolul a legendás Tokimeki Memorial című randiszimulátor

Ha szóba kerülnek a randiszimulátorok, akkor a Tokimeki Memorial minden kétséget kizáróan az egyik első titánnak tekinthető, mely 1994-ben a Konami égisze alatt jelent meg a japán piacon, azonban sajnálatos módon csak ott.

A nyugati világ ugyanis akkor még talán nem volt felkészülve egy ilyen furcsa alkotásra, amit Koji Igarashi, valamint akkori barátnője - aki szintén a Konami alkalmazottja volt - álmodott meg és tett hitelessé, miközben a Castlevania: Rondo of Blood-on munkálkodtak a háttérben.Az alkotás hányattatott nyugati sorsa azonban most végre véget ért, hiszen Heartthrob Memorial: Under the Tree of Legends cím alatt néhány fanatikus rajongó - konkréten a Translated.games srácai - elkészítették a Tokimeki Memorial angol fordítását, méghozzá az SNES-változat tükrében.Amennyiben kíváncsi vagy erre az őrült, de mégis annál kultikusabb videojátékra, a Tokimeki Memorial, vagy angol cím alatt Heartthrob Memorial: Under the Tree of Legends IDE kattintva bárkinek letölthető már érthető nyelvezettel.