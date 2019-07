Elképesztő népszerűségnek örvendenek mostanság a bakeliten kiadott zenei anyagok a játékvilágban, így az iam8bit csapata érdekes kísérletbe kezdett a Konami és a Nickelodeon társaságában, lévén aktuális zenei anyag helyett a klasszikusok felé kacsintgatnak.

A trió ugyanis bejelentette, hogy közel 30 év után szeretnék bakeliten is kihozni a Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time zenéit, ennek megfelelően a klasszikus SNES-játék rajongói még az idén ebben a formában is nosztalgiázhatnak egy kicsit.A zenei anyag érdekessége az lesz, hogy igencsak klasszikus csomagolást kap, ennek megfelelően olyan lesz az egész kialakítás, mint egy pizzás doboz, melyben pixeles pizzákat formázó képlemezek kapnak helyet.