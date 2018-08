Közel 25 év várakozás után jön a Streets of Rage 4!

Egészen meglepő bejelentéssel szolgált tegnap este a Sega és a Dotemu, akik bejelentették, hogy elkészítik a kilencvenes évek elején igencsak jól futott Streets of Rage című beat em up verekedős játék régóta várt folytatását.

Aki ugyanis nem tudná, a sorozat legutolsó epizódja, avagy a Streets of Rage 3 még 1994-ben jelent meg, azóta pedig csend honolt a széria háza táján - köszönhetően annak, hogy a Sega lassacskán hanyatlani kezdett a konzolpiacon -, most azonban elérkezettnek látták az időt a folytatásra.Ehhez pedig gyakorlott brigádot állítottak fel a háttérben, hiszen a 2017-es Wonder Boy: The Dragon's Trap remake készítői fejlesztik majd a Streets of Rage 4 -et, melyUtóbbiakról egyébiránt kivétel nélkül meg is bizonyosodhatunk már az első kedvcsinálón, melyen felbukkan Axel Stone és Blaze Fielding is, miközben az oldalnézetes bunyózás kedvelői is rögtön megtalálják itt számításaikat.Megjelenési dátumról és egyebekről még nem esett szó, de izgatottan várjuk a további részleteket.

Nézd nagyban ezt a videót!