Közel 20 percnyi gameplay felvételt kapott a Spider-Man

A PlayStation Access csapatának jóvoltából közel 20 percnyi, korábban még soha és sehol nem látott gameplay felvétel látott napvilágot a Spider-Man PS4 Pro-s változatából, amit akár 4K felbontásban is élvezhetünk majd.

A látnivaló érdekességét tovább növeli, hogy maga Bryan Intihar kreatív igazgató kommentálja az érdekes pillanatokat, így hasznos tippeket és trükköket is kaphatunk arra vonatkozólag, hogy miként tudunk majd Pókemberként érvényesülni a játékban, kihasználva különleges képességeinket és eszközeinket.A felvétel egyébiránt továbbra is szájtátásra késztetett minket,, és ha te is így vagy ezzel, akkor jó hír, hogy a Spider-Man érkezésére szeptember 7-én számíthatunk majd a PS4 exkluzivitásában.