Közel 20 percnyi gameplay felvétel érkezett a Mutant Year Zero: Road to Eden-ről

A Bearded Ladies és a Funcom pár héttel ezelőtt alaposan meglepett minket a Mutant Year Zero: Road to Eden bejelentésével, hiszen nem minden nap látunk egy videojátékban egy vadmalacot és egy vadkacsát robotok ellen harcolni.

Az alkotásról akkor még csak egy teljesen általános trailert kaptunk, azonban ez a helyzet mára megváltozott, a Dualshockers ugyanis a GDC 2018 során kipróbálhatta a Mutant Year Zero: Road to Eden korai változatát, amiről egy közel 20 perces gameplay felvételt hoztak a rendezvényről.A videó így tökéletesen megmutatja nekünk, hogy a, mely egy erőteljesen taktikus küzdelmekkel ellátott stratégia lesz, egy igencsak érdekes, poszt-apokaliptikus világgal a középpontban. Mutant Year Zero: Road to Eden egyelőre nem rendelkezik pontos megjelenési dátummal, de még az idén érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

